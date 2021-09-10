Пьяный 18-летний водитель «ВАЗа» перевернулся под Брянском и сбежал, бросив пассажиров

У 20-летнего пассажира тяжелые травмы. Также в машине находилась 16-летняя девушка.
Пьяный водитель «ВАЗ-21102» без прав устроил аварию на 3-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Кокино – Скуратово в Выгоничском районе и скрылся с места ДТП. Авария произошла 9 сентября около 1.50, сообщает областная ГИБДД.
18-летний автомобилист ехал от Кокино в сторону села Скуратово. Не справившись с управлением, он врезался в дорожное ограждение, после чего машина перевернулась. С места аварии водитель сбежал, оставив в машине двух пассажиров. В экстренные службы о случившемся он не сообщил.
20-летнего пассажира «ВАЗа» госпитализировали с сочетанной травмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, переломом лобной кости, очаговой контузией лобной доли, пневмоцефалией, ушибом грудной клетки, травматической пневмонией, переломом левой подвздошной кости, закрытым переломом средней левой плечевой кости, ушибленной раной лба, левого века и многочисленными ссадинами.
16-летняя пассажирка автомобиля не пострадала.
В 2019 году водителя уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь ему грозит до семи лет заключения.
«Автоаварии можно было избежать, если бы пассажиры проявили свою сознательность, не допустили данного водителя за руль и не садились с ним в автомобиль», – отметили в ГИБДД.
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