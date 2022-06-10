Пьяный брянец выронил обрез и упал с мотоцикла, скрываясь с места убийства

58-летнего жителя поселка Речица задержали.

В поселке Речица пьяный мотоциклист выронил обрез, а затем упал с мотоцикла, пытаясь скрыться от автоинспекторов после совершенного им убийства.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 9 июня 58-летний житель Речицы на территории частного домовладения застрелил 41-летнего местного жителя из обреза гладкоствольного ружья. Причиной агрессии стали личные неприязненные отношения.

Затем он покинул место убийства на мотоцикле, однако привлек внимание наряда ДПС отсутствием шлема и номеров. Выронив обрез, подозреваемый подобрал его и попытался скрыться, но упал с мотоцикла на глазах у автоинспекторов. Водителя задержали – в результате он сознался в убийстве.

Возбуждено уголовное дело. Жителя Речицы заключили под стражу.