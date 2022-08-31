Пьяный мотоциклист хотел спрятаться от брянских полицейских в лесу

41-летний житель Брянска, отказавшись проходить освидетельствование, убежал из патрульного автомобиля и пытался скрыться в лесополосе.

В районе озера посёлка Ходаринка Фокинского района Брянска наряд ДПС заметил мотоциклиста. Байкер заметил полицейских и поспешил уехать. Стражам порядка этот факт показался подозрительными. Требование сотрудников ДПС об остановке водитель мотоцикла «Днепр» проигнорировал и попытался скрыться в лесу.

Мужчина не справился с управлением и в лесу в районе дома № 54 по переулку Ковшовскому врезался в дерево. Но ни транспорт, ни водитель не пострадали.

41-летнего брянца инспекторы пригласили в служебный автомобиль. Водитель управлял мотоциклом без шлема и прав. А в люльке инспекторы ДПС заметили открытую бутылку спиртного.

Проходить освидетельствование байкер отказался. Он выбежал из патрульного автомобиля и попытался скрыться в лесополосе. Но мужчину задержали. На него составить шесть протоколов.