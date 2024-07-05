Пьяный водитель мопеда попал в аварию на брянской трассе

Пьяный водитель мопеда попал в больницу с тяжёлыми травмами, после аварии на брянской трассе. о происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 18 километре региональной автодороги «Локоть-Кретово» в Брасовском районе произошла авария. 50-летний водитель не справился с управление ммопеда Vortex. На скорости транспорт упал. Байкер с переломами рёбер, ключицы, лопатки, многочисленными ушибами и пневмотораксом госпитализирован.

Полицейские выяснили, что водитель был лишён права управления транспортными средствами. А медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина сел за руль пьяным. Правоохранители проводят проверку.