Пьяный водитель получил условный срок за попытку подкупить брянского полицейского
Пьяный водитель получил условный срок и 60 тысяч рублей штрафа за попытку подкупить брянского инспектора ГИБДД. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки инспектору ДПС. На скамье подсудимых оказался житель областного центра.
30 апреля 2023 года обвиняемый пьяным сел за руль. На дороге его остановили инспекторы ДПС. Мужчина решил избежать ответственности и передал полицейскому 20 тысяч рублей за несоставление протокола. Но страж порядка денег не взял.
Суд приговорил автомобилиста к условному лишению свободы и штрафу в 60 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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