Пьяный водитель сбил велосипедиста и уехал с места ДТП в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

24 мая в городе Карачеве произошла авария. На улице Горького в районе дома №1, неустановленный водитель за рулём автомобиля на нерегулируемом перекрёстке сбил на 42-летнего велосипедиста. Мужчина ехал по главной дороге.

Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Велосипедист с травмами попал в больницу.

Стражи порядка разыскали водителя. 24-летний мужчина за рулём Volkswagen Polo был пьян. Он пояснил, что употребил алкоголь уже после дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в отделе дознания ОМВД России по Карачевскому району в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за аналогичное нарушение закона. На водителя инспекторы составили два административных материала.