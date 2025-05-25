Пьяный водитель сбил велосипедиста и уехал с места ДТП в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
24 мая в городе Карачеве произошла авария. На улице Горького в районе дома №1, неустановленный водитель за рулём автомобиля на нерегулируемом перекрёстке сбил на 42-летнего велосипедиста. Мужчина ехал по главной дороге.
Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Велосипедист с травмами попал в больницу.
Стражи порядка разыскали водителя. 24-летний мужчина за рулём Volkswagen Polo был пьян. Он пояснил, что употребил алкоголь уже после дорожно-транспортного происшествия.
Ранее в отделе дознания ОМВД России по Карачевскому району в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за аналогичное нарушение закона. На водителя инспекторы составили два административных материала.
21.05.2025 12:12
Новое производство
В индустриальном парке «Феникс» – новый резидент – смоленская компания «Саула», которая уже приступила к строительству современного производственного комплекса. «На этой площадке будет налажен выпуск средств радиационной защиты: специальных строительных материалов и оборудования для рентген-кабинетов в больницах, фармацевтических организациях, научных институтах, на предприятиях атомной промышленности и других сфер», – рассказал подробнее о проекте губернатор Василий
21.05.2025 12:11
С повышением! Как поддерживают молодые кадры в регионе?
Будущее любого региона — это молодёжь. Именно она завтра придёт работать на предприятия, в школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта… Сегодня на Смоленщине делаются определённые шаги для того, чтобы молодым людям и девушкам было интересно и комфортно учиться у себя в регионе, и именно здесь они хотели бы строить карьеру
21.05.2025 12:10
Без образовательного ценза
Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» оказалась довольно востребованной. Среди участников и ветеранов СВО оказалось много желающих реализовать себя в гражданской жизни, однако, как выяснилось, не у всех претендентов на участие в программе есть высшее образование (а это одно из требований проекта). В Правительстве региона прислушались к мнению защитников и решили открыть новый трек образовательной программы.