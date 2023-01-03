Пьяный водитель сломал ключицу в Карачеве

В Карачеве пьяный автомобилист на иномарке перевернулся и сломал ключицу. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 5 км автомобильной дороги «Карачев-Вельяминова» города Карачева. 39-летний водитель на RENAULT LAGUNA не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель сломал ключицу. Также инспекторы выяснили, что автомобилист пьян. Это подтвердило освидетельствование.