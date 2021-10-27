Пьяный водитель внедорожника насмерть сбил пьяного пешехода под Навлей

С места ДТП автомобилист скрылся.
Смертельная авария произошла 26 октября около 19.10 на улице Старосельской в деревне Селище в Навлинском районе.
Как сообщает областная ГИБДД, неизвестный водитель сбил 48-летнего пешехода, который в попутном направлении по краю дороги в темной одежде без световозвращающих элементов. Он погиб на месте.
Полицейские выяснили, что мужчина возвращался домой после распития алкоголя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Молодежной в деревне Селище автоинспекторы обнаружили Toyota Land Cruiser с характерными повреждениями правой передней части. На машине установлены поддельные номера. Также внедорожник не был зарегистрирован.
В совершении ДТП полицейские подозревают 41-летнего жителя Брянска. У него установлено состояние опьянения 0,39 мг/л.
В отношении водителя вынесены определения о возбуждении административных дел за управление транспортом с подложными государственными регистрационными знаками и оставление места ДТП.
При проверке Toyota Land Cruiser по СПО «Паутина» правоохранители выявили 11 административных нарушений: семь – за превышение скорости на величину более 20 км/ч, два – за превышение скорости на величину более 40 км/ч, еще два – за нарушение правил использования ремней безопасности.
По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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