Пьяный житель Севска до смерти забил противника с мачете

Добиться переквалификации уголовной статьи ему не удалось.

Житель Севска, до смерти забивший напавшего на него с мачете знакомого, в очередной раз попытался добиться смягчения приговора.

Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошла ссора. Житель Севска получил удар мачете в лицо, после чего повалил противника на пол и несколько раз ударил его по голове. Владелец оружия умер на месте в результате черепно-мозговой травмы.

Севский районный суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Брянский областной суд переквалифицировал его действия в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны и назначил наказание в виде семи месяцев ограничения свободы. Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил определение и передал дело на новое апелляционное рассмотрение.

Повторно рассмотрев материалы дела, судебная коллегия Брянского областного суда оставила приговор Севского суда без изменения.