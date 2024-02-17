Пять беспилотников проникли в Брянскую область

Пять беспилотников сбила система ПВО над Брянской областью в субботу. Об этом с своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

17 февраля военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли очередную атаку на Брянскую область. Система противовоздушной обороны уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Они летели над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.