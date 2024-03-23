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Пять беспилотников за утро уничтожили военные над Брянщиной

2024, 23 марта 14:27 Происшествия
Пять беспилотников за утро уничтожили военные над Брянщиной
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Пять беспилотников за утро 23 марта уничтожили военные над Брянской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 23 марта военнослужащие Министерства обороны РФ пресекли сразу несколько атак ВСУ на Брянскую область. Сразу пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа заметили над Выгоничским, Почепским и Карачевским районами. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Александр Богомаз.

 

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