Пять дел о незаконном обороте оружия возбудили брянские следователи за два дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Два дня сотрудники Управления МВД России по Брянской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». За это время стражи порядка выявили 12 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны. По трём из них возбуждены уголовные дела. Пять жителей региона сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота полицейские изъяли пять единиц гладкоствольного оружия и 267 боеприпасов различного калибра.