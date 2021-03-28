Пять машин столкнулись у ЦУМа в Брянске

В результате аварии ранены четверо.

Как сообщает областная ГИБДД, 28 марта около 13.30 на улице Фокина в Советском районе столкнулись три машины.

По предварительной информации, 51-летний водитель «ВАЗ-21150», двигаясь от улицы Красноармейской в сторону улицы Фокина, проехал перекресток на красный и врезался в две легковушки: Renault Logan под управлением 58-летнего водителя, который ехал от улицы Советской в сторону Калинина, и Mazda 2 под управлением 32-летней женщины, двигавшейся по Фокина от Советской в сторону Калинина.

После столкновения Mazda отбросило на дорожный знак «Стоп-линия» и разделительное ограждение, а «ВАЗ» – на Ford Focus, 42-летний водитель которого стоял в ожидании зеленого сигнала светофора в крайней левой полосе, и Mercedes-Benz под управлением 48-летнего водителя, ожидавшего своей очереди проезда в крайней правой полосе.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом ребер и ушибом легких. Его 53-летнюю пассажирку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей лица. 43-летний пассажир «ВАЗа» также госпитализирован с переломом поперечных отростков позвонка.

У женщины – водителя Mazda диагностировали ушиб грудины.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.