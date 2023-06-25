Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Брянске

Пять пассажиров пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома 10/2 по проспекту Московскому Брянска. 44-летний водитель на HYUNDAI, при перестроении в правый ряд, столкнулся с автобусом IRIТО-ВОХЕR. Пассажирский транспорт налетел на бордюрный камень и врезался в электроопору. Иномарка же столкнулась с Toyota COROLLA.

Травмы получили пять пассажиров автобуса. На месте происшествия работают сотрудники полиции.