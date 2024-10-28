Пять пожарных расчётов тушили жилой дом в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Володарском районе Брянска . в посёлке Большое Полпино на улице Молокова загорелся жилой дом. Огонь тушили спасатели на пяти пожарных автоцистернах.

Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара предстоит узнать экспертам.