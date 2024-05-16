Разбивший железным прутом голову соседу брянец отправится в колонию на шесть лет

Жителя Дятьково, разбившего железным прутом голову соседу, суд отправил в колонию на шесть лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушал 32-летний житель Дятьково.

Ночью 2 февраля мужчина на территории дома своей сожительницы в посёлке Ивот поссорился с 37-летним соседов. Фигурант несколько раз ударил оппонента металлическим прутом по голове. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии строгого режима. Потерпевшему он также обязан выплатить полмиллиона рублей. Решение не вступило в законную силу.