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Разбивший железным прутом голову соседу брянец отправится в колонию на шесть лет

2024, 16 мая 15:42 Происшествия
Разбивший железным прутом голову соседу брянец отправится в колонию на шесть лет
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Жителя Дятьково, разбившего железным прутом голову соседу, суд отправил в колонию на шесть лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушал 32-летний житель Дятьково. 

Ночью 2 февраля мужчина на территории дома своей сожительницы в посёлке Ивот поссорился с 37-летним соседов. Фигурант несколько раз ударил оппонента металлическим прутом по голове. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии строгого режима. Потерпевшему он также обязан выплатить полмиллиона рублей. Решение не вступило в законную силу.

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