Разбой раскрыли стражи порядка в Брянске

Подозреваемую в разбойном нападении на женщину задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявление о нападении обратилась 32-летняя жительница Советского района Брянска. Она на улице познакомилась с двумя девушками. Во время распития алкоголя заявительница поссорилась с одной из новых знакомых. Конфликт перерос в драку. Фигурантка несколько раз ударила бутылкой женщину по голове, затем отобрала два золотых кольца и скрылась.

Оперативники уголовного городского задержали подозреваемую. 41-летняя жительница Брянска уже ранее была судима. У неё полицейские изъяли одно из похищенных колец, второе она успела сдать в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурантку заключили под стражу.