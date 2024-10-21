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Разбой раскрыли стражи порядка в Брянске

2024, 21 октября 18:41 Происшествия
Разбой раскрыли стражи порядка в Брянске
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Подозреваемую в разбойном нападении на женщину задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию с заявление о нападении обратилась 32-летняя жительница Советского района Брянска. Она на улице познакомилась с двумя девушками. Во время распития алкоголя заявительница поссорилась с одной из новых знакомых. Конфликт перерос в драку. Фигурантка несколько раз ударила бутылкой женщину по голове, затем отобрала два золотых кольца и скрылась.

Оперативники уголовного городского задержали подозреваемую. 41-летняя жительница Брянска уже ранее была судима. У неё полицейские изъяли одно из похищенных колец, второе она успела сдать в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурантку заключили под стражу.

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