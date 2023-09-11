Ребёнок попал под грузовик в Брянске

Ребёнка сбил грузовик на переходе в Брянске. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

На проспекте Московскому в Брянске произошло ДТП. 37-летний водитель за рулем «Газель 3010» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 10-летнего подростка. Мальчик шел по пешеходному переходу на зеленый свет.

Ребенка с ушибом стопы и тупой травмой живота отвезли в больницу. Полиция проводит проверку.