Рецидивист из Фокина проведёт в колонии 16 лет

Рецидивист из Фокина проведёт а колонии 16 лет за разбой и причинение смертельных травм мужчине. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении и убийстве человека. Приговор выслушал ранее судимый 35-летний житель города Фокино.

Ночью 10 мая 2024 года пьяный фигурант через незапертую входную дверь проник в жильё семейной пары и стал требовать деньги на спиртное. Злоумышленник стащил с кровати мужчину, избил его и вытолкнул в общий коридор общежития. Потерпевший ударился о металлическую дверь и пол. Напуганная женщина отдала грабителю 150 рублей. Он также забрал сигареты, пачку жевательного мармелада и фонарик.

Через некоторое время фигурант вернулся и начал стучать в дверь к супругам. Они испугались и сбежали через окно. Обвиняемый догнал потерпевшего и избил. Мужчина умер через два дня.

Суд отправил виновного на 16 лет в колонию строгого режима. Сестре погибшего он обязан выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.