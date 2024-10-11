Рецидивист из Фокина проведёт в колонии 16 лет

Рецидивист из Фокина проведёт а колонии 16 лет за разбой и причинение смертельных травм мужчине. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Дятьковский городской суд рассмотрел уголовное дело о разбойном нападении и убийстве человека. Приговор выслушал ранее судимый 35-летний житель города Фокино.
Ночью 10 мая 2024 года пьяный фигурант через незапертую входную дверь проник в жильё семейной пары и стал требовать деньги на спиртное. Злоумышленник стащил с кровати мужчину, избил его и вытолкнул в общий коридор общежития. Потерпевший ударился о металлическую дверь и пол. Напуганная женщина отдала грабителю 150 рублей. Он также забрал сигареты, пачку жевательного мармелада и фонарик.
Через некоторое время фигурант вернулся и начал стучать в дверь к супругам. Они испугались и сбежали через окно. Обвиняемый догнал потерпевшего и избил. Мужчина умер через два дня.
Суд отправил виновного на 16 лет в колонию строгого режима. Сестре погибшего он обязан выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.
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