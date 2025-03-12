Рецидивиста из Почепа ждёт суд за совершение четырёх преступлений. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об угрозе убийством, повреждении чужого имущества, незаконном проникновении в жилище и нападении на полицейского. В преступлениях обвиняют ранее судимого жителя города Почеп.

По версии следствия, 5 февраля 2025 года пьяный мужчина пришёл к дому своей знакомой, которая прекратила с ним отношения. Из мести он разбил бутылкой и обрезком металлической трубы стекла в её доме на улице Некрасова в городе Почеп. Проникнув внутрь, фигурант взял на кухне нож и стал угрожать убийством матери потерпевшей. Опасаясь за жизнь её и детей женщина вызвала в полицию.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции и Росгвардии обвиняемый оказал сопротивление. Стража порядка он ударил металлической трубой.