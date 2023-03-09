Рейсовый автобус попал в ДТП на брянской трассе
Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на брянской трассе в Жуковском муниципальном округе. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Утром 9 марта на автодороге федерального значения Орел-Брянск-Смоленск Р-120, 166 км в в Жуковском муниципальном округе произошло ДТП. На трассе столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В аварии пострадали люди. Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённого транспорта.
Читайте также
Новости регионов
Первая помощь на селе
В регионе обновляют ФАПы. Значение ФАПов для жителей деревень и посёлков, тем более отдалённых населённых пунктов, трудно переоценить. Ведь фельдшеры оказывают первую доврачебную помощь, проводят диагностику и при необходимости направляют пациента к узкопрофильному специалисту. Сегодня в ФАПах региона трудятся почти 200 человек. С открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов создаются более комфортные условия для работы специалистов и для
Искусство требует поддержки
В Смоленском институте искусств за счёт областного бюджета обновят материально-техническую базу, чтобы студенты смогли заниматься в более комфортных условиях. О таких решениях рассказал губернатор Алексей Островского после посещения вуза. О существующих проблемах коммунального характера, создающих сложности для полноценного образовательного процесса, студенты института сами рассказали главе региона во время его встречи с молодёжными активистами на форуме
В теории и на практике
Почти полгода работает в Смоленской области Центр опережающей профессиональной подготовки, созданный в рамках нацпроекта «Образование». Его основная задача — обучение и переподготовка граждан (от школьников до пенсионеров) по коротким программам дополнительного профессионального образования. Для ребят здесь проходят профориентационные занятия по приоритетным сферам региональной экономики, которые помогают в самоопределении будущих специалистов, для взрослых — ускоренные курсы
Масштабная модернизация объектов энергообеспечения началась на двух станциях МЖД в Смоленской области
В Смоленской области на станциях Смоленск-Сортировочный и Духовская Московской железной дороги начались масштабные работы по модернизации объектов энергообеспечения. Всего планируется заменить 446 опор и поддерживающих конструкций, а также провести ремонт контактной сети. Это позволит повысить надежность и безопасность перевозок. Так, на станции Смоленск-Сортировочный специалисты приступили к обустройству фундаментов и установке металлических опор, параллельно выполняется капитальный