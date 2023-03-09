Рейсовый автобус попал в ДТП на брянской трассе

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на брянской трассе в Жуковском муниципальном округе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 9 марта на автодороге федерального значения Орел-Брянск-Смоленск Р-120, 166 км в в Жуковском муниципальном округе произошло ДТП. На трассе столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В аварии пострадали люди. Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённого транспорта.