Руководителей фармкомпании обвинили в даче взяток брянским учреждениям здравоохранения. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о даче взяток должностным лицам. Приговор выслушают директор отдела продаж и ведущий региональный менеджер отдела продаж фармацевтической коммерческой организации.

Следователи установили, что с сентября 2021 по декабрь 2022 года фигуранты через подчиненного сотрудника передавали взятки руководителям учреждений здравоохранения Брянской области и их структурных подразделений. За деньги они заключали договоры поставок лекарственных препаратов от своей компании. Ими передано более 4,6 млн рублей.

Преступления выявили сотрудники УМВД и регионального управления ФСБ России. Фигуранты скрылись за границей, но были экстрадированы в августе 2024 года. Им предъявили обвинения.

Трое получателей взяток и посредник уже осуждены