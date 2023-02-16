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Руководителя брянской фермы обвиняют в невыплате трёх млн рублей работникам

2023, 16 февраля 08:03 Происшествия
Руководителя брянской фермы обвиняют в невыплате трёх млн рублей работникам
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Перед судом предстанет руководитель брянского фермерского хозяйства из-за невыплаты сотрудникам трёх млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о невыплате зарплаты в отношении 41-летнего руководителя организации по разведению крупного рогатого скота и производству молочной продукции. По версии следствия, с июня 2020 года по февраль 2021 года, а также с апреля по ноябрь 2021 года предприниматель не платил заработную плату 48 работниками. Сотрудникам он задолжал более 3 млн рублей. При этом деньги у предприятия были, но руководитель потратил их на иные нужды.

После вмешательства прокуратуры бизнесмен долг перед сотрудниками погасил. Уголовное дело рассмотрит мировой судья Брянского судебного района Брянской области.

 

 

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