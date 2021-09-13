С начала года брянцы четыре раза заблокировали проезд пожарным

Автомобилистов просят проявлять сознательность при парковке во дворах.

С начала года в Брянской области произошло четыре инцидента, связанных с невозможностью беспрепятственного проезда пожарной техники к месту ЧП.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, нередко при тушении пожаров спасатели сталкиваются с проблемой, когда на люке пожарного гидранта стоит автомобиль и невозможно установить пожарную машину на гидрант.

При перекрытом выезде во двор пожарным приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованными автомобилями, пожарные-спасатели вынуждены прокладывать магистральные линии для подачи воды в обход стоящих машин, теряя время.

В ведомстве водителям напомнили, что стоянка транспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники запрещено.