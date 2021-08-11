С начала купального сезона в Брянской области утонули 39 человек

Большинство погибших – это пьяные мужчины, которые купались в необорудованных для этого местах.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Брянской области с начала купального сезона на водоемах погибли 39 человек, среди которых 3 ребенка.

Зачастую взрослые люди гибнут на водоемах из-за того, что они лезут в воду в нетрезвом виде и выбирают необорудованное для купания место.

Сотрудники МЧС продолжают патрулировать водные объекты и проводят с населением профилактические беседы.

Спасатели призывают брянцев быть осторожнее на водоемах.