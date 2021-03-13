Самолет сломался перед посадкой в Брянском аэропорту

Самолет с неисправностью «переночевал» в Брянском аэропорту. Утром 13 марта он вылетел в Краснодар с одним экипажем на борту.

На территории Смоленщины снизился уровень заболеваемости туберкулезом В Смоленской области снизился уровень заболеваемости туберкулезом, сообщается в областном департаменте по здравоохранению. В 2020 году заболеваемость стала меньше на 24,8% по сравнению с 2019 годом. «Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом (с учетом ведомств, не входящих в систему Минздрава, лиц без определенного места жительства, иностранных граждан) также снизился и составил 31,3 на 100 тыс. населения», – отметили

Около 5 тыс. железнодорожников на МЖД прошли вакцинацию против Covid-19 На Московской железной дороге проходит прививочная кампания против коронавирусной инфекции «Covid-19». По оперативным данным, отечественную двухкомпонентную вакцину «Спутник V» поставили 4926 работникам железнодорожного транспорта. В первую очередь прививку делают сотрудникам, обеспечивающим безопасность движения поездов – проводникам пассажирских вагонов, диспетчерам, локомотивным бригадам, представителям инфраструктурного комплекса. На МЖД в учреждениях сети «РЖД-Медицина» действует 21 пункт вакцинации. Вакцинация

Литературная аллея На карте Смоленска может появиться ещё одна достопримечательность – аллея в честь известных прозаиков и поэтов, чья судьба неразрывно связана со Смоленщиной. Эта тема обсуждалась в ходе мартовского приёма граждан, который председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл в региональной Приёмной Президента РФ. Заручиться поддержкой Одними их тех, кто пришёл на приём, были архитектор Наталья

Мяч в игре В областном центре развивают баскетбол. В Смоленске 3 и 4 марта прошёл баскетбольный турнир для школьников 7-9 – х классов. Мероприятие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между Федерацией баскетбола области и школьной лигой «Локобаскет», подписанного ранее при содействии регионального отделения «Единой России». Быстрее, выше, сильнее К организаторам и участникам обратился председатель регионального парламента, руководитель

Смоленскэнерго предлагает потребителям новую услугу «Опиловка веток и спил В списке дополнительных услуг, которые филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» предоставляет своим клиентам в ноябре 2020 года появилась новая услуга «Опиловка веток и спил деревьев». Это процесс частичной обрезки ветвей деревьев или крупных кустарников для формирования очертаний в практических и декоративных целях. Опиловка веток или кронирование рекомендуется для уменьшения парусности, при усыхании кроны, заболеваниях растений, облагораживания