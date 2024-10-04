Сбежавшего с места аварии брянца суд отправил в колонию на пять лет

Сбежавшего с места смертельной аварии брянца суд отправил в колонию на пять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушал 43-летний житель Брянска.

В ночь на 19 мая около деревни Добрунь Брянского района фигурант не справился с управлением автомобиля «УАЗ-31512». Машина упала в реку. Водитель и один пассажир спаслись. 41-летняя женщина, находившаяся на заднем сиденье, не смогла выбраться и погибла.

А виновник ДТП с места происшествия скрылся. Спустя 10 часов его задержали сотрудники полиции в селе Супонево.

Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.