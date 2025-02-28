Сбросившая мусор на машину жительница Брянска получила условное наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу об умышленном повреждении чужого имущества. На скамье подсудимых оказалась 29-летняя жительница города.

2 ноября 2024 года пьяная женщина с общего балкона 12-го этажа дома №148 по проспекту Московскому выбросила во двор пакет со стеклянной бутылкой, консервными банками и другими отходами. Мусор упал на припаркованный автомобиль Mazda CX-5. Владелец оценил ущерб в более чем 50 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к условному лишению свободы. Ущерб она возместила. Решение не вступило в законную силу.