Сельхозпредприятие подожгло поле под Почепом

В региональном ГУ МЧС пояснили, что запланированное выжигание стерни проводило местное сельхозпредприятие – при этом был нарушен порядок использования открытого огня на землях сельскохозяйственного назначения.

Крупный пожар произошел днем 24 августа в Почепском районе. Как сообщили в соцсетях очевидцы, у села Красный Рог пламя охватило сельскохозяйственное поле.

На пешеходном мосту вокзала Смоленск железнодорожники установили пандусы На железнодорожном вокзале Смоленск реализуется комплексная программа по формированию доступной среды для маломобильных групп населения. Так, железнодорожники оборудовали пешеходный мост вокзала Смоленск пандусами для удобного перемещения колясок и объемных багажных сумок. В настоящее время вокзал оснащён лифтом для перехода инвалидов-колясочников с платформ на Витебское шоссе, специализированной кассой с заниженным окном, для слабовидящих пассажиров в навигации

Железнодорожный переезд 379 км в Смоленской области будет закрыт для движения автомобилей 26 и 27 августа на время ремонта 26 и 27 августа (с 07:00 до 18:00) для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 379 км, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться железнодорожным переездом 372 км в районе

Смоленские полицейские выявили 640 нарушений ПДД За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД выявили 640 нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Смоленской области. В том числе, выявлен 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, 8 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и 30 водителей, управлявших транспортным средством без прав.

Бесхозное строение загорелось в Смоленске Около десяти часов вечера 22 августа 2021 года на 1-ом Краснофлотском переулке в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МС России по Смоленской области. На место вызова выехали автоцистерны две автоцистерны и 12 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение бесхозного строения. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются специалистами.

На Московской железной дороге модернизировано более 225 км путей С начала летней ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге обновлено 225 км пути, включая укладку 124 км новой рельсошпальной решетки. Заменено 103 комплекта стрелочных переводов. Основные работы ведутся на участках Большого окружного кольца, а также Москва – Рязань – Ряжск, Москва – Красное, Люберцы – Черусти, Ожерелье – Елец. На МЦД-1: Москва-Бутырская – Бескудниково, Бескудниково