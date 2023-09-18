Сельхозпредприятие в брянском селе попало под обстрел

«Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил глава региона.

Перевозки пассажиров по железной дороге в Смоленской области выросли на 15,5% за 8 месяцев В январе — августе 2023 года с железнодорожного и пригородного вокзалов в Смоленске отправлено 647,9 тыс. пассажиров, что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в пригородном сообщении перевезено 138,7 тыс. человек (+12,4%), в дальнем следовании – 509,2 тыс. человек (+16,3%). Наиболее востребованными были рейсы из Смоленска в Москву и Минск, а

Движение автомобилей на переезде 320 км перегона Сафоново — Милохово в Смоленской области будет ограничено 18 сентября из-за ремонтных работ 18 сентября с 3:00 до 12:00 на переезде 320 км перегона Сафоново-Милохово, расположенном в районе улицы Районная подстанция города Сафоново в Смоленской области, будут проводиться ремонтные работы, а движение автотранспорта закрыто. Объезд для грузового автотранспорта — через переезд 2 км (ул. Сенная) и путепровод 315 км Сафоново — Бараново, для легкового — через путепровод 318