Семь человек в федеральном розыске нашли брянские полицейские

Семь человек, скрывающихся от суда и следствия и находящихся в федеральном розыске, обнаружили брянские полицейские за два дня. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полиции Брянской области два дня проходила операция «Розыск. За это время полицейские задержали 15 человек, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. Семь из них числились в федеральном розыске. Также стражи порядка выяснили местонахождение 10 пропавших без вести человек.