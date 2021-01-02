Город32

Семь пожаров устроили брянцы за минувшие сутки

2021, 02 января 14:10 Происшествия
Семь пожаров устроили брянцы за минувшие сутки
Источник фото

Сегодня утром, 2 января, ГУ МЧС России по Брянской области сообщило о 7 возгораниях в регионе за сутки.

Все пожары носили техногенный характер. За прошедшие сутки природных пожаров не зарегистрировано.

Гражданам напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем.

Днем ранее брянцы устроили 13 пожаров.

Читайте также
201 новый случай заражения Covid-19 зарегистрирован на Брянщине
02 января 14:04
201 новый случай заражения Covid-19 зарегистрирован на Брянщине
В Брянской области ожидается дождь и снег 2 декабря
02 января 10:18
В Брянской области ожидается дождь и снег 2 декабря
366 брянцев выздоровели от Covid-19 за минувшие сутки
01 января 13:58
366 брянцев выздоровели от Covid-19 за минувшие сутки
13 пожаров устроили брянцы за один день
01 января 13:51
13 пожаров устроили брянцы за один день

Новости регионов

02.01.2021 10:19
Иномарка загорелась в деревне Баскакова
В 06:55 01 января 2021 года произошел пожар в деревне Баскаково Гагаринского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. На месте пожарные увидели, что огонь охватил Mitsubishi Lancer. Причина и ущерб устанавливаются специалистами. Напомним, дом значительно пострадал в результате пожара в
02.01.2021 09:00
При пожаре в Дорогобужском районе пострадал человек
В 13:38 01 января 2021 года на улице Садовая в деревне Мясники Дорогобужского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали две пожарные машины и семь человек личного состава. Прибывшие пожарные увидели, что огонь охватил здание жилого дома. В результате пожара пострадал человек. Причина и ущерб уточняются специалистами.
02.01.2021 07:50
Плюсовая температура ожидает смолян в субботу
Пресс-служба ГУ МЧС России рассказала, какая погода ожидает смолян в субботу, 2 января. Будет облачно. Временами небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно дождь с мокрым снегом. Местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем -2°C…+3°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем 0°C…+2°C. Атмосферное давление
01.01.2021 09:08
Восемь пожаров устроили смоляне в последний день 2020 года
Восемь пожаров устроили смоляне к шести утра 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. За минувшие сутки не произошло никаких ЧС и никаких природных пожаров. Один раз спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Напомним, у жителей Сафонова сгорел дом, пока они отсутствовали.
01.01.2021 08:44
Неисправная печь привела к пожару в Демидове
Около девяти часов вечера 30 декабря на улице Коммунистической в Демидове произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В девять часов вечера жильцы одного из домов на улице Коммунистической в Демидове увидели, что полыхает крыша соседнего трехквартирного дома и сразу же вызвали пожарных. В считанные минуты прибыли пожарные и обнаружили, что пламенем
31.12.2020 11:33
Смолянам рассказали места, где можно запускать фейерверки в новогоднюю ночь
МЧС России по Смоленской области определило места, где разрешено использование пиротехники. Это специально подготовленные площадки радиусом 50 метров, которые будут оборудованы оградительными лентами и турникетами. Места, где разрешено запускать пиротехнические изделия: город Смоленск: проспект Строителей, район дома № 10; ул. Кутузова, напротив дома № 2г; парк «Реадовка» район пруда. город Десногорск: центр города; 1-ый мкр,

Актуальные темы

Политика
Брянский губернатор прокомментировал отставку спикера областной Думы
Политика
Губернатор прокомментировал задержание депутата Брянского горсовета Афонина
В мире
Брянец стал очевидцем коррупционной схемы украинской полиции
Общество
Брянский губернатор прокомментировал закрытие погранперехода в Погарском районе
Экономика
Брянск и Овстуг свяжет четырехполосная дорога

Новости партнёров

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» о защите детей в рекламе.

Сегодня в рубрике «Колонка УФАС» заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна  даст разъяснения об изменениях в Федеральном законе «О рекламе», связанных с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  о защите детей в рекламе.

В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины
В 2020 году «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств Брянщины

С начала 2020 года «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет более девяти тысяч домохозяйств в частном секторе Брянской области.

ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах
ОАО «РЖД» в праздники усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в поездах и на вокзалах

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров во вторник провел заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил пассажирскому комплексу организовать особый контроль за противоэпидемическими мероприятиями компании во время новогодних каникул.

Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго
Жуковский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго

Первичная профсоюзная организация «Брянскэнерго» (ППО) подвела итоги смотра-конкурса "Лучший РЭС". По итогам работы в 2020 году лучшим признан Жуковский район электрических сетей (РЭС).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.