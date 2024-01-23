Семь жителей Брянщины попались на обман с инвестициями

Семь жителей Брянщины лишились около четырёх млн рублей, поверив в обман с инвестициями. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 28-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям и решила вложить свои сбережения. 1 316 000 рублей женщина перевела на неизвестные счета. Заработать денег у неё не вышло как и вернуть свои. Собеседник перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попали ещё шесть жителей областного центра, Дятьковского и Мглинского районов. Они лишились 2 160 000 рублей.