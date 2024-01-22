Семья из Клинцов выслушала приговор по делу о торговле контрафактными сигаретами

Брянский суд вынес приговор семья из Клинцов по делу о торговле контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Климовского района рассмотрел уголовное дело о торговле немаркированных табачных изделий. На скамье подсудимых оказались муж с женой и их 26-летняя дочь.

С мая 2020 года по июнь 2022 года семья торговала немаркированными сигаретами в своём ларьке в Климово. Они успели выручить более двух млн рублей.

Суд приговорил виновных к наказанию условному сроку и штрафу в полмиллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.