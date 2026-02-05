Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянец отправился в колонию за склонение подростка к употреблению наркотиков

2026, 05 февраля 13:14
Брянец отправился в колонию за склонение подростка к употреблению наркотиков
Источник фото

Житель Клинцовского района отправится в колонию на девять лет за склонение подростка к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. На скамье подсудимых оказался житель Клинцовского района.

Утром 21 ноября прошлого года около продуктового магазина на улице Зелёной в посёлке Первое Мая фигурант предложил двум своим знакомым употребить наркотики. Один из парней не достиг совершеннолетнего возраста.

После употребления запрещённого вещества подросток попал в больницу. От гибели его спасли врачи.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима.

Метки: ,

Читайте также

Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали брянские инспекторы ГИБДД
05 февраля 15:44
Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали брянские инспекторы ГИБДД
Брянскому автомобилисту грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД
05 февраля 15:19
Брянскому автомобилисту грозит штраф за попавшее в соцсети нарушение ПДД
18 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске
05 февраля 14:38
18 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14097) брянск (6779) ДТП (2669) ГИБДД (2196) прокуратура (2023) уголовное дело (1972) Александр Богомаз (1807) суд (1784) авария (1628) мчс (1483) коронавирус (1272) умвд (1028)