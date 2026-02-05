Брянец отправился в колонию за склонение подростка к употреблению наркотиков

2026, 05 февраля 13:14

Житель Клинцовского района отправится в колонию на девять лет за склонение подростка к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. На скамье подсудимых оказался житель Клинцовского района.

Утром 21 ноября прошлого года около продуктового магазина на улице Зелёной в посёлке Первое Мая фигурант предложил двум своим знакомым употребить наркотики. Один из парней не достиг совершеннолетнего возраста.

После употребления запрещённого вещества подросток попал в больницу. От гибели его спасли врачи.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима.