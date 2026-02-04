Более 20 домов повреждены при ударе ВСУ по Брянской области

2026, 04 февраля 10:20

Более 20 домов повреждены при ударе ВСУ по Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

4 февраля ВСУ нанесли по Брянской области комбинированный удар системами реактивного залпового огня Хаймарс, реактивными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Подразделения противовоздушной обороны уничтожили ракеты «Нептун» и 11 БпЛА.

При атаке в посёлке Глинищево Брянского района уничтожен жилой кирпичный дом. Множественные ранения получила женщина. Её доставили в больницу.

«Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме — 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы. В Бежицком районе города Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля», – уточнил Александр Богомаз.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Специалисты продолжают обследовать территорию.