2026, 04 февраля 10:20
Более 20 домов повреждены при ударе ВСУ по Брянской области
Более 20 домов повреждены при ударе ВСУ по Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

4 февраля ВСУ нанесли по Брянской области комбинированный удар системами реактивного залпового огня Хаймарс, реактивными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Подразделения противовоздушной обороны уничтожили ракеты «Нептун» и 11 БпЛА.

При атаке в посёлке Глинищево Брянского района уничтожен жилой кирпичный дом. Множественные ранения получила женщина. Её доставили в больницу.  

«Повреждено 20 частных домов, в одном многоквартирном доме — 27 квартир. Также повреждены окна в здании больницы. В Бежицком районе города Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля», – уточнил Александр Богомаз. 

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Специалисты продолжают обследовать территорию.

