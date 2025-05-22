Серию краж из домов в садовых обществах Брянского района раскрыли правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В начале мая на территории двух садовых обществ в Брянском районе произошли кражи из частных домовладений. Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого. 31-летний житель города Сельцо уже был судим за аналогичные преступления.

По версии правоохранителей, мужчина в отсутствии собственников проник в два дачных дома. он похитил музыкальную колонку, углошлифовальную машину и электролобзик.

Фигуранта суд заключил под стражу. Возбуждены уголовные дела.