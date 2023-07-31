Шесть единиц оружия изъяли брянские полицейские за два дня

Шесть единиц огнестрельного оружия изъяли брянские полицейские за два дня профилактической операции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области два дня стражи порядка проводили операцию «Арсенал». Правоохранители выявляли преступления, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Все таких фактов они выявили 19. По двум — возбуждены уголовные дела, а по 14 – назначено проведение исследований. Также три человека сдали оружие добровольно.

Из незаконного оборота полицейские изъяли шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия и 36 боеприпасов различного калибра.