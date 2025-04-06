Шесть машин повреждены в ДТП на брянской трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером в Выгоничском районе на 37-м километре автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 24-летний водитель за рулём автомобиля «ГАЗ-31029» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Laguna. Следовавший позади Renault 44-летний водитель на Lexus, допустил касательное столкновение с «ГАЗ-31029» и потерял управление. Lexus выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением 30-летней женщины. Renault Laguna и Kia Rio съехали в кювет и врезались в дерево.

От разлетевшихся осколков механические повреждения получили проезжающие автомобили Chery Tiggo и Ford Focus.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель «ГАЗ-31029». Мужчину госпитализировали. Инспекторы составили на него три административных материала.

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.