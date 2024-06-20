Шесть участников банды предстанут перед брянским судом

Брянский областной суд рассмотрит уголовное дело о участие банде, убийстве, хранении оружия и боеприпасов, вовлечение несовершеннолетних в тяжкие преступления. Приговор выслушают шесть жителей региона в возрасте от 15 до 56 лет.

По версии следствия, в марте 2015 года житель Володарского района Брянска, 1976 года рождения, создал банду и привлёк в неё участников, в том числе двух подростков. Члены группировки купили холодное и огнестрельное оружие. Фигуранты совершили ряд преступлений, связанных с запугиванием и угрозами убийством ряда лиц,кражей автомобилей и имущества.

Кроме того, в 2023 году трое членов банды получили заказ на убийство. На 407 км автодороги М-3 «Украина» в Навлинском районе фигуранты избили оппонента организатора преступления. С помощью топора и ножа они отсекли потерпевшему голову и кисти рук, а тело привязали к саням волокушам и сбросили в реку Навля. За совершение преступления обвиняемые получили 600 тысяч рублей.

Участников банды правоохранители задержали в октябре 2023 года.