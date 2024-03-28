Школьница упала под автобус в Брянске

15-летняя девочка травмировала голову, упав под пассажирский автобус в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

В районе дома 14/1 по улице Загородной в Брянске произошла авария. Пассажирский автобус «МАЗ», двигавшийся по маршруту № 48а, сбил 15-летнюю девочку. Она шла по краю тротуара, оступилась и упала на автобус. Подросток получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ссадины. Её доставили в больницу.

Инспекторы выяснили, что школьница была в наушниках. По акта аварии полиция проводит проверку.