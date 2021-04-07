Город32

Силовики задержали патологоанатомов в морге Брянска

2021, 07 апреля 13:40 Происшествия
Силовики задержали патологоанатомов в морге Брянска
Источник фото

7 апреля в Брянске прошла крупная спецоперация.

Представители сразу нескольких силовых ведомств провели задержание группы патологоанатомов в городском морге.

По предварительной информации, медиков подозревают в нелегальном «кладбищенском» бизнесе, в котором также замешаны работники частного похоронного бюро.

В УМВД России по Брянской области сообщили, что официальная информация о задержании появится в течение дня.

Читайте также
В Петербурге задержали мошенника, получившего от брянцев 100 тысяч рублей
07 апреля 15:00
В Петербурге задержали мошенника, получившего от брянцев 100 тысяч рублей
В Брянске адвокат лишила семью дома и присвоила 6 миллионов рублей
10 марта 17:42
В Брянске адвокат лишила семью дома и присвоила 6 миллионов рублей
Двоих брянцев задержали с марихуаной, взрывчаткой и боеприпасами
26 февраля 17:29
Двоих брянцев задержали с марихуаной, взрывчаткой и боеприпасами
В Унечском районе алкоголик украл с пилорамы наковальню
24 февраля 15:00
В Унечском районе алкоголик украл с пилорамы наковальню

Новости регионов

07.04.2021 13:59
За особые заслуги
В администрации региона состоялась торжественная церемония вручения государственных наград РФ. От имени Президента Владимира Путина ордена, медали, почётные знаки и благодарности смолянам передал губернатор Алексей Островский. В числе отличившихся – педагоги, медики, работники промышленных предприятий и активисты. Как отметил глава региона, каждый из награждённых является примером в работе и жизни как для коллег, так и
07.04.2021 13:55
Вернуться к активной жизни
В Смоленской области сокращается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Улучшение эпидобстановки позволяет медучреждениям, которые ранее были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, возвращаться к привычному режиму работу. С марта, напомним, вновь начал принимать беременных роддом на улице Кирова в Смоленске. А с 1 апреля возобновила свою профильную деятельность больница медицинской реабилитации на улице Шевченко
07.04.2021 13:52
В одну смену. Школу в Вяземском районе ждут большие перемены
Средняя школа №4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова в Вязьме  преобразится. К ней пристроят новый корпус, а благодаря содействию  губернатора Алексея Островского в этом году капитально отремонтируют кровлю основного здания. С лифтом и котельной На днях глава региона побывал с рабочим визитом в Вяземском районе, в ходе которого посетил среднюю школу №4. В 2021-2022
06.04.2021 14:26
На дорогах Смоленщины прозишло 4 ДТП с животными
С 26 марта по 5 апреля на дорогах Смоленской области произошло четыре ДТП с участием диких животных. В двух авариях участвовали лоси, в еще двух – косули. Дикие животные неожиданно появляются на дорогах и днем и ночью.
06.04.2021 11:15
В Смоленской области выявили семь случаев бешенства среди животных
Среди животных Смоленской области выявили семь случаев бешенства. Четыре случая бешенства были выявлены среди домашних питомцев, три – среди диких. В прошлом году за тот же период было выявлено 25 случая бешенства. В Главном управлении ветеринарии по Смоленской области напомнили смолянам о необходимости ежегодной вакцинации питомцев, так как бешенство особо опасно как для животных, так
06.04.2021 10:07
В Смоленске в марте родились шесть двоен
Пресс-служба администрации Смоленска рассказала о демографической ситуации в городе в марте 2021 года. 146 детей родились в Смоленске. В том числе родились шесть двоен. В ЗАГС Смоленске было зарегистрирована 179 браков и было выдано 270 свидетельств о рождении.

Актуальные темы

Происшествия
На Почтовой в Брянске водитель влетел в дерево, объезжая ремонт дороги (ВИДЕО)
Общество
Строящийся мост через Десну назвали новым символом Брянска
Общество
В Брянске мать ребенка отправили уговаривать орущего врача о приеме
Происшествия
Силовики задержали патологоанатомов в морге Брянска
Политика
Эксперты рассказали, чего ждать от гаражной амнистии

Новости партнёров

Выявление безучетного потребления электроэнергии
Выявление безучетного потребления электроэнергии

В последнее время нашумевшим вопросом, который все чаще поступает в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области стал вопрос по поводу безучетного потребления электроэнергии.

«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2020 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2020 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»

«Ростелеком» лидирует по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа в 2020 году по оценкам независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».

Холдинг «РЖД» возвращает сезонные летние поезда дальнего следования на фоне растущего спроса
Холдинг «РЖД» возвращает сезонные летние поезда дальнего следования на фоне растущего спроса

Холдинг «РЖД» отмечает растущий спрос на поездки в поездах дальнего следования во втором квартале 2021 года. Так, за последнюю неделю на всю глубину продажи ежедневно реализуется в среднем свыше 220 тысяч проездных документов, это примерно на 29% превышает показатели февраля и примерно в 4 раза больше, чем в марте прошлого года. Такая динамика связана со стабилизацией эпидемиологической обстановки в стране и с постепенным снятием санитарных ограничений.

Почти 900 сотрудников Брянскэнерго получили новые знания в 2020 году
Почти 900 сотрудников Брянскэнерго получили новые знания в 2020 году

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2020 год. Более 894 сотрудников из всех производственных подразделений энергопредприятия повысили свой профессиональный уровень.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.