305 квартир купили для медиков в Брянской области

За пять лет для медработников купили 305 квартир в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянской области власти проводят работу по привлечению медицинских кадров.
«Наши выпускники возвращаются трудиться в Брянскую область: в этом году заканчивают обучение в медицинских вузах по программам специалитета 136 человек, 79 — по программам ординатуры. За время работы нашего Медицинского Сеченовского предуниверсария в медицинские вузы поступили 146 выпускников. В 2023 году будет уже третий выпуск, и из стен предуниверсария выйдут 52 выпускника», – уточнил Александр Богомаз.
В трех колледжах региона 3,5 тысяч студентов получают специальности среднего медперсонала. В будущем году количество бюджетных мест там вырастет на 10 %.
«С 2012 года в России реализуется программа «Земский доктор», с 2018 года начала свое действие программа «Земский фельдшер». С 2012 по 2022 годы единовременную компенсационную выплату в Брянской области получили 426 врачей и 57 средних медицинских работников. В этом году планируется привлечение 25 врачей и 14 средних медицинских работников», – добавил глава региона.
Александр Богомаз подчеркнул, что в регионе, единственном в стране, работает программа по обеспечению медработников жильем с объемом областного финансирования 1 млрд рублей. По неё за пять лет 305 квартир купили для специалистов, которые приехали работать из других регионов.
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