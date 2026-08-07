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Происшествия

СК расследует атаки ВСУ на приграничные районы Брянской области

2026, 07 августа 09:39
СК расследует атаки ВСУ на приграничные районы Брянской области
Источник фото

Следователи установят обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет России начал расследование новых атак вооруженных формирований Украины на приграничные районы Брянской области. Поводом для процессуальной проверки стали удары, в результате которых пострадали мирные жители. Ранее врио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что ранения получили восемь человек.

Под удар попали мирные жители в Климовском, Суземском, Навлинском, Трубчевском, Новозыбковском и Погарском районах. Ранее мы сообщали, что при атаке ВСУ погибли два человека.

 

Фото: ТАСС
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