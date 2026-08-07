Следователи установят обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет России начал расследование новых атак вооруженных формирований Украины на приграничные районы Брянской области. Поводом для процессуальной проверки стали удары, в результате которых пострадали мирные жители. Ранее врио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что ранения получили восемь человек.

Под удар попали мирные жители в Климовском, Суземском, Навлинском, Трубчевском, Новозыбковском и Погарском районах. Ранее мы сообщали, что при атаке ВСУ погибли два человека.