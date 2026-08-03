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Брянские дорожники завершили капремонт улиц Маяковского и Гончарова в Бежице

2026, 03 августа 12:18
Брянские дорожники завершили капремонт улиц Маяковского и Гончарова в Бежице
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Суммарная протяженность обновленного дорожного полотна превысила пять километров.

 

Брянские дорожники завершили капитальный ремонт улиц Маяковского и Гончарова в Бежице, обновив более пяти километров асфальтового покрытия и обустроив тротуары. Работы были начаты еще в прошлом году, за это время также установили дорожные знаки и заменили трубы ливневой канализации. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В предварительной приемке объектов участвовали не только члены комиссии, но и местные жители. Их предложения будут учтены до завершения сроков исполнения контрактов. После устранения замечаний состоится окончательная комиссионная приемка работ. 

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