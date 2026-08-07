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Деньги

Брянские военные пенсионеры получат прибавку с 1 октября

2026, 07 августа 08:46
Брянские военные пенсионеры получат прибавку с 1 октября
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Выплаты проиндексируют предварительно на 4%, окончательный коэффициент назовут в сентябре.

 

Брянские военные пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 октября. Выплаты планируют проиндексировать на 4%, сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в интервью РИА Новости. Окончательный размер индексации станет известен в сентябре.

Повышение затронет всех получателей военной пенсии: отставных военнослужащих, бывших сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств.

Индексация привязана к росту денежного довольствия действующих военных и сотрудников силовых структур, а не к инфляции. Если фактический рост цен по итогам года окажется выше прогноза, правительство вправе увеличить коэффициент. Перерасчёт произведут автоматически.

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