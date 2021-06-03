Следователи проверяют информацию о нападении собак на девушку в Брянске

Сообщение о происшествии анонимный автор разместил в соцсети.

В СУ СК РФ по Брянской области проводят проверку информации о нападении на девушку стаи бездомных собак в Бежицком районе Брянска.

Анонимный пост о ЧП опубликован в социальной сети накануне. Его автор рассказал, что «собаки сбили девушку с ног и начали рвать». Помощь ей оказали прохожие.

«Следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в следственном управлении.

Напомним, в мае бывший председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Игорь Гинькин получил три года условно за гибель трех женщин, загрызенных собаками в Бежицком районе.