Следователи возбудили уголовное дело о гибели двух человек в Клинцовском районе

2026, 04 февраля 14:27

Следователи возбудили уголовное дело о гибели двух человек в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Утром 3 февраля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в частном доме в селе Смотрова Буда Клинцовского района обнаружены тела мужчины и женщины, 1985 и 1989 годов рождения. У них были признаки отравления угарным газом.

На место происшествия выехали правоохранители и прокурор Клинцовского района Василий Родин. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления причины гибели людей назначены судебные экспертизы.

Прокуратура также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при эксплуатации газового оборудования.