Брянские лыжники завоевали восемь медалей в Подмосковье

2026, 04 февраля 12:39

Брянские лыжники завоевали восемь медалей Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшее воскресенье в Наро-Фоминском округе Московской области прошёл Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова по лыжным гонкам. Около 400 спортсменов разных возрастов собрались на территории тюбинг-парка «Елагино».

Перед началом соревнований олимпийский чемпион Александр Легков провёл для участников разминку и мастер-класс.

Золотые медали завоевали брянские лыжники Вера Ходулапова, Сергей Шишкова и Алексей Жигарев. На вторую ступень пьедестала поднялись Анна Давыдова, Матвей Поздняков, Артём Фроленков и Павел Илюшин. Бронзовая награда досталась Марине Книшук.