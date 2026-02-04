Брянские лыжники завоевали восемь медалей Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В минувшее воскресенье в Наро-Фоминском округе Московской области прошёл Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова по лыжным гонкам. Около 400 спортсменов разных возрастов собрались на территории тюбинг-парка «Елагино».
Перед началом соревнований олимпийский чемпион Александр Легков провёл для участников разминку и мастер-класс.
Золотые медали завоевали брянские лыжники Вера Ходулапова, Сергей Шишкова и Алексей Жигарев. На вторую ступень пьедестала поднялись Анна Давыдова, Матвей Поздняков, Артём Фроленков и Павел Илюшин. Бронзовая награда досталась Марине Книшук.