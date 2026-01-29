Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Более 4000 километров бярнских дорог обработали от гололёдах за сутки

2026, 29 января 10:20
Более 4000 километров бярнских дорог обработали от гололёдах за сутки
Более 4000 километров трассы в Брянской области обработали от гололёдах за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

Коммунальные службы круглосуточно убирают снег с региональных и межмуниципальных автодорог. В минувшие сутки на трассах работали 208 единиц техники. Рабочие очистили от снега более 8,8 тысяч километров проезжей части и более 2,6 тысяч километров обочин.  

Специалисты обработали от гололёда более 4 тысяч километров дорог. На это израсходовали около 5000 тонн песко-соляной смеси.

